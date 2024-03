Morre jovem que ficou em coma após acidente com fondue em restaurante

A indígena Jaqueline Tedesco, de 26 anos, que ficou com 30% do corpo queimado após um acidente com um aparelho de fondue num restaurante no município de Rio Grande, no RS, morreu esta sexta-feira (15).

Segundo o ‘G1’, a informação foi confirmada pela advogada da família, que revelou que Jaqueline teria sofrido duas paradas cardiorrespiratórias na sequência dos ferimentos.