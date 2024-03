Morte em hospital após assalto, concursos e deslizamento de terras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Bocalom diz que dentista que enterrou dinheiro em rotatória terá que pagar prejuízos

O prefeito Tião Bocalom se manifestou na manhã desta segunda-feira (11) sob a responsabilidade do dentista que supostamente teria enterrado R$ 2 mil em uma rotatória na capital acreana, no último domingo (10).

Sem calcinha? Com fenda enorme em vestido, Rogeria Rocha quase mostra demais; FOTOS

A influenciadora acreana Rogeria Rocha causou alvoroço na web ao surgir deslumbrante com um look ousado, esbanjando beleza, boa forma e sensualidade.

TERÇA-FEIRA

Morre Laércio Júnior, ex-assessor de Tião Viana no Senado e no Governo, aos 59 anos

Um ataque cardíaco fulminante matou, na noite de segunda-feira (11), por volta das 20 horas, em sua casa, o administrador de empresas Laércio Júnior, aos 59 anos de idade.

Morre Magno de Paula, ex-empresário da área de avião comercial no Acre

Morreu em Rio Branco, nesta segunda-feira (12), de causas não reveladas, o ex-empresário Magno de Paula, membro de tradicional família de comerciantes do Bairro do Bosque e que durante anos atuou na área da aviação comercial no Acre.

QUARTA-FEIRA

Com salários de até R$ 9,5 mil, concurso do Detran deve ofertar quase 100 vagas; veja

Sob a gestão do Instituto AOCP, selecionado através de dispensa de licitação, o edital do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran AC)deve ser divulgado nas próximas semanas.

URGENTE: tentativa de assalto em hospital acaba com um morto a tiros e dois presos

Uma tentativa de assalto aos vigilantes no Hospital Sansão Gomes, na madrugada desta quarta-feira (13), em Tarauacá, terminou com um homem morto e outros dois presos.

QUINTA-FEIRA

Prefeitura anuncia processo seletivo com 80 vagas e salário de R$ 10 mil; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Senador Guiomard, interior do Acre, anunciou a abertura de processo seletivo com 80 vagas disponíveis para cargos de ensino médio e superior, em áreas da Saúde e de Assistência Social do município.

Educação convoca professores aprovados em processo seletivo para entrega de documentos

A Secretaria de Estado de Educação do Acre e a Secretaria de Estado de Administração, na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (14), a lista de professores aprovados no processo seletivo simplificado, para fase de entrega de documentos.

SEXTA-FEIRA

“Foi como uma bomba na Faixa de Gaza”, diz idoso que teve casa levada por desbarrancamento na 6 de Agosto

“Quando tentei abrir a porta, não abriu”, foi o que disse o idoso José do Vale Melo, de 72 anos, que perdeu sua casa para o desmoronamento do Rio Acre, no bairro 6 de Agosto, na madrugada desta sexta-feira (15).

Gladson se pronuncia pela 1ª vez sobre candidatura de Alysson a prefeito de Rio Branco

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), o governador Gladson Cameli comentou as especulações de que Alysson Bestene teria a candidatura a prefeito de Rio Branco rifada pelo Progressistas.