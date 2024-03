Motorista que matou mototaxista atropelado em Rio Branco vai a júri popular

Josemar dos Santos Silva, acusado de atropelar e matar o mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos, no dia 7 de maio de 2023, na Estrada da Floresta, em Rio Branco, deve ir a júri popular.

O motorista foi pronunciado pelo juiz de Direito Flávio Mundim na última quarta-feira (13) e irá responder por homicídio doloso, omissão de socorro, por ter fugido do local e por conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica.

Em setembro do ano passado o motorista teve um pedido de habeas corpus negado e segue preso no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Em sua decisão, o juiz afirma que não há elementos para concessão de liberdade ao réu durante o andamento do processo.

“O réu responde ao processo preso. Neste momento não vislumbro elementos novos capazes de autorizar a concessão de sua liberdade, visto que ainda persistem os elementos que ensejaram a decretação da respectiva prisão”, destacou o magistrado em sua decisão.

O caso

O acidente aconteceu na madrugada do dia 7 de maio de 2023, quando o mototaxista, que estava em pé ao lado de sua motocicleta, parado em frente a uma distribuidora enquanto aguardava um cliente, foi atingido por um veículo que passava em alta velocidade.

Uma câmera de segurança registrou o momento que Lucas Fernandes foi atingido. Após o atropelamento, o motorista do carro fugiu do local, mas voltou cerca de uma hora depois e foi preso em flagrante.

Com o impacto, Lucas foi arremessado por vários metros, bateu a cabeça e morreu ainda no local, antes mesmo de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).