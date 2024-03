Motoristas com habilitação suspensa ou cassada podem realizar curso de reciclagem a distância para resgatar o documento

Os condutores que estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou cassada podem realizar, por meio de empresas credenciadas ao Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC), o curso de reciclagem para renovação do documento na modalidade de ensino a distância (EaD), por um preço bem abaixo do curso presencial, finalizado o período de impedimento.

Atualmente o serviço é realizado por seis empresas e pode significar uma economia de pelo menos seis vezes o valor praticado pelos centros de formação de condutores (CFCs) que oferecem o curso presencial.

De acordo com o diretor de operações do Detran/AC, Anderson Castro, além de significar economia, a opção oferece também agilidade para os cidadãos: “Antes, para acessar esse curso nas instituições de ensino, o condutor precisava aguardar até completar uma turma. Agora é possível realizá-lo de forma mais flexível, a partir de computadores, tablets e smartphones, a qualquer momento”.

Realizar o curso de reciclagem é uma exigência prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e funciona como uma ação educativa para motoristas infratores. O objetivo é relembrar aspectos da formação do condutor, como legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros-socorros e relacionamento interpessoal.

Além do curso de reciclagem, os portais de EaD credenciados pelo Detran/AC oferecem ainda o curso de atualização para renovação de CNH, destinado a condutores que estão com a carteira vencida há mais de cinco anos, como previsto no CTB.

Acesse a lista de empresas credenciadas ao Detran/AC na modalidade de ensino a distância aqui