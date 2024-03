MPAC dá prazo de 10 dias para que polícia investigue morte de jacaré de 5 metros que atacava embarcações

Após vídeos que circularam na internet mostrando o momento em que um jacaré é morto por ribeirinhos, no último domingo (25), em Manoel Urbano, a Promotoria Cumulativa de Manoel Urbano instaurou um procedimento para apurar um possível crime ambiental.

O animal, de aproximadamente cinco metros, estaria causando terror aos navegantes que buscavam atracar no porto do Rio Purus. Em um dos vídeos divulgados, o animal aparece se aproximando de um dos barcos. Já em outas imagens, um dos barqueiros o atinge com um arpão.

Outros registros mostram o animal já morto, sendo retirado da água para a superfície, pelos próprios moradores da região. A população comemorava o abate do animal, que segundo moradores da região vinham sendo atacados pelo jacaré. Houve relato até que o animal teria tentado inúmeras vezes virar pequenas embarcações causando terror em famílias.

O promotor de Justiça Substituto do MPAC, Wendelson Mendonça da Cunha, oficiou a Polícia Civil de Manoel Urbano para que seja feita uma investigação preliminar de possível crime ambiental e sua possível autoria, no prazo de 10 dias.