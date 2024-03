Mulher é atropelada por motociclista após tentar atravessar rua em Rio Branco

Um acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (15) na rua A, na Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC), quando uma mulher foi atropelada por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a rua.O motociclista envolvido no acidente permaneceu no local e prestou toda assistência à vítima.

Segundo relatos de testemunhas oculares, a vítima, identificada como Marta do Nascimento Gomes, de 56 anos, estava caminhando pela via pública quando decidiu atravessar a rua, sem perceber a aproximação de uma motocicleta Honda Bis de cor branca. O impacto foi inevitável, e a mulher foi atingida em cheio pelo motociclista, sendo derrubada ao chão.

Populares que presenciaram o acidente imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma viatura de suporte básico foi rapidamente despachada para prestar socorro à vítima. Assim que os socorristas chegaram ao local, foram realizados todos os procedimentos necessários. Marta do Nascimento Gomes apresentava um ferimento corte contuso (FCC) na cabeça e sinais de consumo de álcool, no entanto, seu estado de saúde era considerado estável. Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro da capital, onde deverá passar por novos exames para avaliação mais detalhada de sua condição.