Mulher em trabalho de parto é resgatada por jet-ski em bairro atingido por enchente

Uma gestante em trabalho de parto precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após entrar em trabalho de parto em meio à enchente do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. O caso aconteceu no bairro da Várzea, na madrugada desta sexta-feira (8).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e precisou utilizar um jet-ski para fazer o transporte da grávida, de sua residência, até a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o resgate, a mulher foi entregue aos cuidados da equipe médica do Samu e conduzida para a maternidade.

O Rio Juruá atingiu a marca de 14,03 metros na manhã desta quarta-feira, deixando mais de 300 pessoas desabrigadas e mais de 19,6 mil atingidas pelas águas do manancial.

O rio está a 33 centímetros da enchente histórica no município. Cruzeiro do Sul enfrentou a pior enchente do Rio Juruá em 2021, quando o manancial chegou à marca de 14,36 metros.