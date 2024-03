Mutirão de combate à dengue: agentes de endemias continuam pelas ruas de Porto Velho

O trabalho de combate às arboviroses já faz parte da rotina dos servidores que atuam no Departamento de Vigilância em Saúde (DVS). No entanto, através do ‘Mutirão de Combate à Dengue’, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em parceria com outras pastas municipais, essas ações estão sendo intensificadas.

Dentre a relação de atividades realizadas, os Agentes de Combate à Endemias (ACEs) estão visitando casas, fazendo vistorias nos quintais e retirando, de exposição, os recipientes que facilitam a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Antônia Francisca de Araújo, moradora de Porto Velho há mais de 30 anos, recebeu o serviço em casa. Ela fala que a atividade reforça o compromisso da Prefeitura com a população.

“Eu acho muito importante essas atividades porque têm pessoas que sabem que o mosquito Aedes aegypti transmite dengue, que a dengue mata, mas vão protelando. Então esse trabalho de conscientização é muito importante para que nós, cidadãos, não caímos no esquecimento”, analisa a dona de casa.

As ações estão sendo realizadas em regiões que tiveram resultados altos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Geisa Brasil, diretora do DVS, explica que esse trabalho é fundamental para frear o avanço dessas arboviroses na capital rondoniense.

“Precisamos trabalhar com planejamento e atacar nossos oponentes. Através do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti, o LIRA, foi possível identificar os bairros com mais infestação para o mosquito e agora estamos realizando esse trabalho com o Mutirão de Combate à Dengue”, destacou a diretora.

Eliana Pasini, secretária Municipal de Saúde, explica que, apesar das ações se concentrarem, nesse primeiro momento, nos bairros com mais índices de proliferação, os trabalhos, que já fazem parte da rotina, chegarão às outras regiões da cidade.

“Nossa missão é eliminar o mosquito nos quatro cantos de Porto Velho. Estamos trabalhando para reduzir os casos e evitar que a dengue evolua na nossa cidade. O papel desenvolvido pela Semusa, através do ACEs, em conjunto com as outras secretarias municipais, é fundamental para garantir a segurança da população, no que diz respeito à saúde pública”, disse Pasini.

O trabalho realizado pelo mutirão, contempla serviços de roçagem, capinagem, raspagem, varrição, recolhimento de resíduos (lixo), limpeza de boca de lobo, além de orientações e educação em saúde, ambiental e sanitária.

Dia D de combate à dengue

Além disso, no último final de semana, os servidores da Semusa ampliaram os serviços de prevenção à doença. Através do Dia D de Combate à Dengue, campanha do Governo de Rondônia, os profissionais de saúde foram às ruas, não só para realizar os trabalhos de rotina, mas para intensificar as orientações à população.

Os servidores visitaram ruas e avenidas com grande movimento, distribuíram panfletos e sanaram dúvidas dos moradores. Segundo a secretária-adjunta de Saúde, Marilene Penatti, essa proximidade com o cidadão é necessária e faz com que ele relembre as medidas de prevenção.

“Não queremos que o nosso município se equipare à grandes cidades do país que estão com inúmeros casos de dengue. Então, estamos aqui hoje nos semáforos, nas ruas, porque essas ações de combate devem ser generalizadas. Todos nós somos responsáveis e precisamos, mais do que nunca, nos sentir parte dessa responsabilidade”, salientou Marilene.

Dados

Segundo dados do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), de janeiro de 2024 até o momento, 293 casos de dengue foram registrados em Porto Velho. Nesse mesmo período foram confirmados cinco casos de zika e seis de chikungunya.