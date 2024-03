Rio Acre continua baixando, mas desabrigados só devem voltar para casa quando afluente atingir 11 metros

O nível do Rio Acre baixou 6 centímetros em 3 horas, é o que diz a medição das 15h desta sexta-feira (7). O afluente atingiu a marca dos 17,59m.

Às 12h, o rio estava na marca dos 17,65.

Ao todo, 70 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, sendo 4.115 desabrigadas e distribuídas nos abrigos públicos da cidade, incluindo escolas e o Parque de Exposição. Além disso, um total de 48 bairros foram atingidos.

No Parque de Exposições, 888 famílias estão presentes. Além disso, dez escolas do município abrigam 184 famílias. No total, 1.072 famílias estão espalhadas nos locais de apoio.

A Defesa Civil da capital acreana afirma que só autorizará o retorno das famílias desabrigadas para suas residências quando houver uma margem segura, que é de pelo menos 11 metros.