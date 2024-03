Nível do Rio Acre volta a baixar lentamente na capital, diz Defesa Civil; veja a medição

O nível do Rio Acre apresentou sinal de vazante nesta quarta-feira (6), na medição das 18h, segundo a Defesa Civil, com 17,87 metros. O afluente se manteve na cota dos 17,88m nas medições das 12h e das 15h desta quarta-feira, apresentando vazante de um centímetro com relação à medição das 9h.

A grande quantidade de chuvas que caiu durante a noite contribuiu para o aumento no nível do manancial pela manhã, fazendo com que o manancial saísse de 17,48 metros às 6h para 17,89m às 9h horas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, desde a madrugada desta quarta-feira choveu mais de 60 milímetros.

“Essa chuva é de grande impacto, temos um grande volume de água. Nós temos ruas alagadas, pois é muita água descendo. Isso também está dentro dos rios. Nós temos o solo altamente saturado agora e não segura nenhuma água, fazendo que ela escoe diretamente para dentro dos igarapés e do Rio Acre”, explicou.