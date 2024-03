Nível do Rio Iaco já baixou quase 9 metros em menos de duas semanas, em Sena Madureira

O nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, continua baixando. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, nesta sexta-feira (15) a régua amanheceu medindo 7,65 metros, bem inferior a cota de alerta que é de 14 metros. Nas últimas 24 horas, houve diminuição de 85 centímetros no volume do manancial.

No dia 4 de março deste ano, o nível chegou a 16,56 metros, ultrapassando tanto a cota de alerta quanto a cota de transbordamento. Nesse cenário, centenas de famílias foram atingidas e tiveram que deixar suas casas. Daquela data em diante, o Iaco começou a vazar e no período de 10 dias já baixou 8,91 metros, tranquilizando a situação em Sena Madureira.

Com o índice bem abaixo da cota de alerta, todas as famílias que estavam nos abrigos públicos já retornaram para suas casas.