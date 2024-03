No Acre, 3 mil mulheres já receberam absorventes gratuitos em farmácias populares

O Governo Federal começou a disponibilizar absorventes gratuitos na rede de Farmácia Popular em todo o país em janeiro deste ano, e desde então, cerca de três mil mulheres já tiveram acesso aos produtos no estado do Acre.

A iniciativa faz parte do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, e já beneficiou mais de 1,1 milhão de mulheres e meninas em situação de pobreza menstrual, em 3,5 mil municípios.

O programa disponibiliza absorventes gratuitos a mulheres em vulnerabilidade social em 15,2 milhões de farmácias em todo o país. Ao todo, foram distribuídos mais de 43,6 milhões do produto, destes, 130 mil vieram para o Acre.

Como participar do programa

De acordo com o governo estadual, 11 municípios acreanos já estão com o programa em pleno andamento. A oferta é direcionada a estudantes da rede pública de baixa renda, pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. A população recolhida em unidades do sistema prisional também será contemplada. O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos em todas as regiões do País.

Para ter acesso ao benefício, basta apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada. A autorização pode ser emitida no aplicativo “Meu SUS Digital”.

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), divulgou a lista de farmácias e municípios acreanos que já estão disponibilizando os produtos. Confira: