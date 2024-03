Acusado de portar submetralhadora é solto em audiência de custódia, em Rio Branco

O homem detido sob acusação de posse e porte ilegal de arma de fogo, identificado como Francisco Bruno da Silva Duarte, 19 anos, foi libertado durante audiência de custódia realizada neste domingo (24) na Comarca de Rio Branco. A juíza de direito Thaís Queiroz Khalil, durante a audiência, decidiu conceder liberdade provisória ao acusado.

A prisão em flagrante de Francisco Bruno ocorreu no último sábado (23) no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco (AC), após uma denúncia anônima indicar que o suspeito ostentava armas de fogo em suas redes sociais. A ação policial resultou na apreensão de uma submetralhadora de guerra, calibre 9mm, com munições, além de outras munições de uso restrito.

Embora o Ministério Público tenha votado pela conversão da prisão em flagrante para preventiva, a decisão da juíza Thaís Queiroz Khalil foi de conceder a liberdade ao acusado, entendendo que ele não representava um risco imediato à sociedade. No entanto, foram impostas condições para a liberação de Francisco Bruno, incluindo a proibição de mudar de endereço e de se ausentar de sua residência por mais de sete dias, além de estar sempre à disposição da justiça quando necessário.