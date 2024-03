No Acre, Bolsonaro reencontra moto usada para atravessar ponte sobre o Rio Madeira em 2021

Jair Bolsonaro, em meio a sua agenda no município de Senador Guiomard, juntamente com o prefeito Tião Bocalom, recém filiado ao partido do ex-presidente, visitou o museu da Star Motors. O senador Marcio Bittar também esteve presente.

Na ocasião, Bolsonaro teve recepção realizada pelo empresário Oswaldo Dias, e reencontrou moto utilizada na travessia da ponte que passa sobre o Rio Madeira, na BR-364, durante seu evento de inauguração, em 2021.

Durante a travessia, o então presidente realizou o trajeto sem capacete, o que gerou polêmica, já que o item é de uso obrigatório no país.

Na moto, há uma foto de Bolsonaro com o então ministro Tarcísio Freitas. No local, Bolsonaro ligou para o atual governador de São Paulo para mostrar a moto e a foto.