No Acre, criminosos usam nomes e fotos de mais de 70 advogados para aplicar golpes em clientes

Advogados que atuam no estado do Acre têm relatado a reincidência de criminosos que vêm utilizando nomes, fotos de profissionais e escritórios de advocacia de forma indevida para tentar aplicar golpes em clientes.

O fato não é novo e tem se repetido com diversos escritórios. Segundo o advogado Leandro Martins, em conversa com a reportagem do ContilNet, essa os estelionatários têm utilizado o nome de seu escritório, Martins & Pinheiro Advogados, que atua em Rio Branco nas áreas do Direto do Trabalho, Consumidor, Civil, Penal e Previdenciário, além de fotos de seu perfil para entrar em contato com seus clientes na tentativa de conseguir dinheiro.

Clientes do advogado já caíram no golpe, transferindo quantias em dinheiro aos criminosos. Uma jornalista, que pediu para não ser identificada, cliente do escritório, recebeu uma ligação dos estelionatários e gravou a conversa. No diálogo, o falso advogado, que utiliza a foto de Leandro Martins, afirma para a cliente que ela tem um valor a receber, após o julgamento de um processo. Eles pedem, ainda, os dados do cartão de crédito da jornalista, alegando que o valor será desbloqueado e depositado em sua conta.

Ouça o áudio:

O Advogado Leandro Martins afirma que já registrou Boletim de Ocorrência acerca da situação que envolve seu nome. Ele também já comunicou o caso à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC). O ContilNet entrou em contato com a instituição, que afirmou que mais de 70 advogados acreanos tiveram seus nomes utilizados nesse golpe. O caso também teria sido denunciado diversas vezes.

“Mais de 70 advogados já foram vitimas e tiveram seus nomes utilizados em golpes desse tipo. Nós já denunciamos essa situação por diversas vezes à Polícia Civil. Em abril de 2023 enviamos um relatório e pedimos abertura de inquérito policial para apurar essa situação. E agora no mês passado estivemos novamente com o delegado-geral buscando respostas sobre essa problemática”, disse o presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache.

A Ordem dos Advogados também deu início a uma campanha orientando os cidadãos a como ficar atentos para não cair em golpes desse tipo. Também são emitidos alertas de seguranças no site oficial da instituição.

“A OAB/AC fez uma campanha de orientações sobre como o cidadão pode ficar atento para não cair em armadilhas desse tipo. E toda vez que um advogado nos denuncia esse tipo de situação, nós emitimos uma alerta de segurança, publicamos em nosso site e informamos à Polícia Civil”, destaca Rodrigo Aiache.