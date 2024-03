No Dia Mundial do Rim, Estado destaca importância da prevenção contra doenças renais

Cuidando do bem-estar da população e informando sobre as doenças renais, com foco na prevenção e na incorporação de práticas saudáveis, o governo do Acre participa da 1ª Semana do Rim, promovida em Rio Branco pelo Hospital do Rim, em colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

Na manhã desta quinta-feira, 14, diversos serviços de saúde foram oferecidos na Escola Neutel Maia, em alusão ao Dia Mundial do Rim, comemorado toda segunda quinta-feira do mês de março.

Com a campanha “Cuide do seu rim, dose sua creatinina”, os profissionais exaltaram a importância da realização de exames, com o objetivo de avaliar a função e performance dos rins, permitindo que seja detectada uma série de condições médicas, como insuficiência renal e infecção nos rins ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento dessas condições.

A ação mobilizou e contou com com o apoio de cerca de 600 alunos do Centro de Educação Técnica e Especializada do Acre (Ceteac), que trabalharam no evento realizando serviços como aferição de pressão arterial, testes rápidos de glicose, exames de creatinina e exames de vista.

A estudante do curso técnico em enfermagem Maria Farias também participou, exercendo solidariedade com a doação de sangue na unidade móvel do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre). Atuando como doadora pela primeira vez, Maria celebrou a comodidade possível com o ônibus: “Sempre quis doar, mas nunca conseguia me deslocar até o centro de doações. Fiquei feliz de ver o ônibus aqui e poder doar com facilidade”.

Prevenção que salva vidas

A coordenadora de enfermagem do centro educacional, Fernanda Queiroz, destaca a palavra ‘prevenção’: “Temos aqui exames que detectam as doenças renais, mas buscamos pontuar a importância de prevenir. Por isso, é importante que as pessoas se hidratem com frequência e realizem exercícios físicos”.

O Hospital de Amor também esteve presente na ação, realizando agendamentos para consultas de prevenção de câncer de mama, colo de útero, de boca e de pele. Para maior comodidade, a instituição disponibiliza agendamentos também pelo whatsapp, por meio do número: (68) 3213-5500.

Para maior proteção da sociedade, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, ofereceu vacinas contra covid-19, influenza, febre amarela, tétano e hepatite B.

Os organizadores da semana de conscientização também convidam a sociedade para participar da 3ª Cicleata do Rim, finalizando as comemorações às 7h no próximo domingo, 17. O percurso parte do Hospital do Rim e encerra-se no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Faça as inscrições no Hospital do Rim ou por meio do link: