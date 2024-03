No Acre, Bolsonaro chama crianças e diz: “Não podemos aceitar a ideologia de gênero”

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda em Senador Guiomard, interior do Acre, neste sábado (23).

Ao lado do senador Marcio Bittar (União Brasil/AC), Bolsonaro acompanhou as obras de de 31 casas populares, no Conjunto Chico Paulo, feitas com emendas de Bittar, no valor de R$ 5 milhões.

Em um rápido discurso, o ex-presidente abordou temas como a criação do pix, a construção de conjuntos habitacionais e a ideologia de gênero. Nessa hora, Bolsonaro chamou duas crianças que estavam no evento.

“O maior patrimônio que nós podemos ter são nossos filhos. Nós não podemos admitir a ideologia de gênero, que esse governo de esquerda, que não tem consideração e respeito pelas nossas crianças”, disse.

Assista: