No interior do Acre, Bolsonaro visita obras de casas populares construídas com emenda de Bittar

Em Senador Guiomard, interior do Acre, neste sábado (23), o ex-presidente Jair Bolsonaro visitou obras de um conjunto habitacional, no bairro Chico Paulo, onde estão sendo construídas 31 casas, oriundas de emendas do senador Marcio Bittar (União Brasil/AC), enquanto ele ainda era presidente.

No discurso, Bittar lembrou que destinou emendas para todos os municípios do Acre enquanto Bolsonaro era presidente. O senador foi o primeiro e único parlamentar acreano a ser relator do Orçamento Geral da União.

“Essa agenda é uma maneira de poder agradecer o presidente Bolsonaro. Isso aqui é um pequeno exemplo. O senhor não teria tempo de andar nos 22 municípios do Acre, por isso escolhemos Senador Guiomard. Mas saiba, que do ano passado para cá, em todos os municípios, o governador e os prefeitos lançaram obras, em todas as áreas frutos de emendas minhas da época em que o senhor era presidente”, disse Bittar.

A visita do ex-presidente foi uma articulação do senador do Acre. Bolsonaro e a esposa, Michelle, só devem deixar o estado no domingo (24).

Veja o vídeo: