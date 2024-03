Nos EUA, Eduardo Bolsonaro chama Brasil de “republiqueta de banana”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atacou o atual governo Lula durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (12/3), nos Estados Unidos. O parlamentar, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse ainda que deseja “resgatar” a democracia do país, que chamou de “republiqueta de banana”.

“Não queremos privilégios ou vingança, desejamos apenas resgatar a democracia brasileira à sua normalidade, não mais a atual republiqueta de banana”, diz trecho da publicação feita no X (antigo Twitter) pelo próprio deputado.

Ainda na coletiva, o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro comparou a vivência no Brasil com “Gulags”, campos de trabalho forçado da antiga União Soviética.

Para justificar a afirmativa, o deputado cita os ex-assessores presidenciais Filipe Martins e Marcelo Câmara, ambos presos pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de estado.

“Assim como eles, veterinários, cantores gospel, intérpretes de libras, comediantes, um mendigo e até uma pessoa diagnosticada com alto grau de autismo, todos eles presos acusados de um golpe de estado. É muito claro que toda essa opressão e crueldade, é apenas um passo para o objetivo final: prender o meu pai”, disse Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro encontrará Trump nos EUA

Segundo o colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, está previsto para esta quarta-feira (13/3) um encontro entre o ex-presidente norte-americano Donald Trump e Eduardo Bolsonaro, para tratar sobre “brasileiros exilados” no exterior e sobre o que julgam ser uma “perseguição” em curso a políticos e militantes de direita no Brasil.

O deputado pretende também entregar uma carta a Trump, detalhando as supostas irregularidades no caso da “perseguição” a seu pai e pessoas que o apoiam.