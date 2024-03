‘O Pequenino Grão de Areia’: acreano roda o Brasil com espetáculo autoral de contação de histórias

“Eu respiro a arte, eu vivo arte e desejo muito que as pessoas possam também viver das suas artes”, responde Luis Eduardo Ferreira, multiartista, idealizador do espetáculo de contação de histórias “O Pequenino Grão de Areia e outros contos”.

O ContilNet, nesta segunda (11), conversou com Ferreira sobre sua relação com a arte, como idealizou a peça e o processo de circular o Brasil com ela.

O contador de histórias, psicólogo, ator e artista plástico autodidata afirma que a arte o atravessa de várias formas:

“Através dos espetáculos de teatro, das galerias de arte, dentro da minha vida cotidiana. Além de artista, também sou psicólogo, atuo na escola SESI em Rio Branco e até dentro da minha atuação, eu levo arte! Eu sempre coloco minhas habilidades artísticas nos mais diversos espaços em que estou” expõe Ferreira.

Primeiros passos

Em 2014, Luís começou a levar contação de histórias e promover a leitura nas escolas públicas de Rio Branco com o projeto “Plantando Livros”. Ele usa a Biblioteca da Floresta como base.

Desde então, Luís participou de vários projetos, como o Sesc Amazônia das Artes. Atualmente, é membro do Grupo do Palhaço Tenorino – Teatro GPT e fundou a Lúdica Cia de Arte, que promove ações culturais com diversas formas de arte.

O (pequenino) grão de areia

Luís Eduardo conta que:

“A ideia desse espetáculo surgiu quando ouvi o Francisco Gregório Filho, que foi um grande contador de histórias acreano. Ele contou essa narrativa através de um projeto parecido com o Arte da Palavra pelo Sesc e me apaixonei pelo conto. Desde então, estruturei essa como uma das histórias do leque de outras várias que tínhamos como possibilidade de apresentação”.

Segundo a sinopse da peça, o contador de histórias nos convida a “brincar com os contos e as cantigas que fazem parte da cultura popular e que passeiam pelo mundo de boca em boca ao longo do tempo”. Com personagens como o Urubu, Jabuti, os Três Porquinhos e o conto que dá nome ao espetáculo, Ferreira encanta as crianças com jeito quase distraído e sotaque acreano.

Com a assistência de direção artística por Marília Bomfim e curadoria do SESC Nacional “O Pequenino” tem duração entre 45 minutos e uma hora e percorre estados como Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima e Goiás.

As crianças e as histórias

No material para a imprensa, a direção afirma que o espetáculo “nos leva à floresta e ao mar e nos faz ver o céu, a lua e as estrelas”. Segundo Ferreira, a ideia é justamente proporcionar uma experiência de resgate e magia amazônia para as crianças através das histórias contadas:

“A expectativa é que o público de maneira geral, principalmente as crianças possam absorver as cantigas populares, os contos e receber a essência das histórias como lição para as suas vidas. E que as histórias possam crescer dentro do universo imaginário de cada ouvinte”, fala Ferreira sobre o que espera do impacto da peça no seu público.

Com mais de 2 mil crianças já atendidas, o multiartista afirma que nada seria possível sem a aprovação e curadoria pelo Sesc Nacional:

“Gostaria de agradecer ao Sesc/Ac pela indicação, a curadoria nacional, aos Sesc’s de Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, Goiás e de Rondônia que selecionou o espetáculo para circular em seus regionais. Eu estou muito grato a todas as oportunidades”.