Onda de calor que chega ao Acre deve elevar temperaturas em até 5ºC; veja a previsão

Tem início no Brasil mais uma onda de calor, que chega nesta segunda-feira (11), fazendo com que as temperaturas se elevem entre 5ºC e 10°C em algumas regiões.

No Acre, apesar do inverno amazônico, as temperaturas máximas podem sofrer uma elevação entre 3°C e 5°C em todo o estado, deixando o tempo seco e abafado.

O centro-sul do Brasil deve ser a região mais atingida pela onda de calor. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo devem ser os estados que mais sentirão os efeitos do calor.

O calor intenso provocado por essa nova onda deve permanecer no país pelo menos até o dia 15 de março.

Previsão para o Acre

De acordo com a previsão divulgada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”, a semana no estado do Acre será de sol, com dias abafados e chuvas pontuais.

“No entanto, num ou noutro ponto, num ou noutro dia, poderão ocorrer chuvas fortes, com raios e ventanias devido à intensa radiação do Sol”, alertou.

As temperaturas mínimas ficam entre 22°C e 25°C, enquanto as máximas oscilam entre 31°C e 34°C, podendo chegar a 35°C em alguns municípios.