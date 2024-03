Ônibus de alta tecnologia fomenta turismo no Acre

Promovendo inovação e conforto para o turismo acreano, na manhã desta sexta-feira, 15, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), prestigiou a apresentação do G8 1600 LD 2024 da Marcopolo, o ônibus de turismo mais moderno do Brasil, em Rio Branco.

A iniciativa é da empresa acreana Yes Turismo, a qual conta com 28 anos de história e é referência em transporte terrestre, ofertando a locação de vans, ônibus e micro-ônibus para viagens intermunicipais, internacionais e eventos interestaduais.

Com capacidade para 64 passageiros, o G8 2024 oferece conforto, segurança e tecnologia, e, ao conhecer o veículo, o titular da pasta, Marcelo Messias, levanta: “É satisfatório apoiar visões futurísticas de empresários acreanos e principalmente, ver o pleno crescimento de cada ideia”.

O gestor estadual também fortalece: “O turismo é um segmento construído por várias mãos unidas em prol do crescimento econômico e oportunidades únicas. O setor público trabalha em comunhão com o setor privado, visando a consolidação máxima”.

Saionara Damasceno, diretora da Yes Turismo, demonstra compromisso com o seu público atendido: “Esse é o nosso maior investimento e apostamos nele num momento de reestruturação no pós-pandemia, buscando sempre expandir o nosso potencial, sem esquecer das nossas raízes acreanas”.

O governo do Acre reafirma seu compromisso em incentivar e investir no crescimento dos empreendedores locais, visando impulsionar a economia, o turismo e a qualidade de vida de todos os cidadãos do estado.