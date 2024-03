Oraculista faz previsão sobre mulher perigosa para Davi no BBB 24

“Davi: um alerta que precisa tomar cuidado com uma mulher. Deverá fazer uma escolha, risco de Paredão, tem vitórias no caminho, pode ser o Bate e Volta ou algum prêmio de valor. A eliminação de alguém deixará ele feliz”, escreveu a Oraculista.

Apoiados pelos recentes embates do brother dentro do reality show, os seguidores fizeram as suas apostas. “Acho que a mulher que ele deve ter cuidado é a Leidy ou a Giovanna ‘Pezinho’. As duas são muito baixas, são capazes de qualquer coisa para prejudicá-lo”, escreveu um usuário do X. “Deve ser com a Leidy, ela está louquinha para bricar com ele”, concordou outro.

Melhor amiga de Davi no confinamento, Isabelle Nogueira também foi citada por espectadores que acreditam que ela irá trair o motorista de aplicativo em breve. “Ora, quem? Isabelle vai dar uma rasteira nele”, opinou mais um. “Maior inimigo do Davi, além dele mesmo, é a Isabelle”, completou um quarto internauta.