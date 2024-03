Padre enfrenta enchente e faz oração junto à imagem de São Sebastião no interior do Acre

A estátua de São Sebastião, localizada na praça central de Xapuri foi totalmente tomada pelas águas do Rio Acre, que na última medição, feita às 15h desta sexta-feira (1), apresentou vazante de dois centímetros, marcando 17,07 metros.

A imagem não foi retirada da praça após decisão do pároco local, que afirmou ser mais fácil restaurar o monumento do que coloca-lo novamente em seu lugar.

Antônio Menezes, padre responsável pela Paróquia de São Sebastião, no município, foi registrado enquanto realizava uma oração em meio às águas, agarrado à estrada.

“Viemos até aqui para fazer uma oração em São Sebastião, nosso santo. Eu pedi para o Corpo de Bombeiros deixar o santo aqui, pois ele representa a nossa fé e a nossa igreja. Eu tinha que vir aqui hoje para fazer uma oração, porque o santo não está sozinho, e nós também não”, disse o pároco.

Na enchente de 2023, quando o Rio Acre chegou à marca de 15,54 metros, imagem foi retirada preventivamente. Neste ano o município já registra a segunda pior enchente de sua história.

A Defesa Civil chegou a trabalhar com a previsão de que a maior cota histórica fosse batida. O comércio no Centro da cidade, na Rua 6 de Agosto, está totalmente inundada. As ruas Major Salinas e Plácido de Castro são as mais atingidas.

A enchente que assola o município neste ano já é a segunda maior registrada pela Defesa Civil. Cerca de 4,6 mil pessoas já foram atingidas de alguma forma pelas águas. Veja o vídeo: