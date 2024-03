Passaporte de Joelma pode ser suspenso por causa de dívida trabalhista

Esta jornalista acha que Joelma vai deixar de lado seu tacacá e irá começar a se preocupar com uma dívida trabalhista, cobrado por um ex-empresário na Justiça. O rapaz, que pede indenização de R$ 12 milhão, recebeu decisão favorável no processo movido contra a ex-vocalista da banda Calypso. As informações são do portal Ricardo Antunes.

De acordo com o juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife, a paraense pode ter o passaporte suspenso, já que em seu nome, só foram encontrados imóveis com pendências judiciais.

Segundo o magistrado, houve “manifesto intuito de obstaculizar os meios executórios impostos, escondendo-se do Poder Judiciário ao tempo em que segue ostentando padrão elevado de vida decorrente da sua fama”.

A decisão ainda acusa a artista de usar uma empresa em nome de uma das filhas, para ocultar o dinheiro dos cachês recebidos, que, em média, varia entre R$ 250 mil e R$ 450 mil por show.

Gustavo Augusto alegou que a ordem foi baseada numa possível atitude de esconder os valores do patrimônio: “Não se concebe que uma artista de renome e carreira consolidada, que teve uma de suas músicas viralizada em todas as plataformas esse ano, participou de programas de grande audiência da Rede Globo e tem agenda de shows no Brasil e no exterior, não vem recebendo quantia expressiva nesse momento de apogeu. Há clara ocultação de bens aqui”.

Em 2020, para comemorar 25 anos de carreira, lançou o segundo álbum ao vivo, denominado 25 anos. O disco teve participação de diversos nomes da música brasileira e rendeu à loira contrato com a Midias Music. Desde então, Joelma continua na mídia e realizando diversos shows. Para além de problemas com Ximbinha, recentemente Joelma protagonizou verdadeira polêmica por supostamente ter destratado um fã. Isso porque após um jovem pedir para tirar foto com a artista, ela teria respondido: “Ou eu atendo você ou faço show, e aí?”. Ao longo da carreira, vendeu milhões de álbuns e, por isso, é reconhecida como recordista de vendas de discos no Brasil. Além disso, acumula série de vitórias e indicações a grandes premiações da música, como o Grammy Latino, por exemplo. De família simples, Joelma teve infância difícil. Antes mesmo de chegar aos 10 anos, presenciava as constantes agressões do pai contra a mãe. Após o genitor sair de casa, viu dois dos seis irmãos serem assassinados. Nesse meio tempo, Joelma alegou se sentir ameaçada pelo ex e chegou a conseguir medida protetiva contra ele. O documento, inclusive, obrigava o guitarrista a manter distância de 100 metros da cantora. Em 2020, para comemorar 25 anos de carreira, lançou o segundo álbum ao vivo, denominado 25 anos. O disco teve participação de diversos nomes da música brasileira e rendeu à loira contrato com a Midias Music. Desde então, Joelma continua na mídia e realizando diversos shows.

A Justiça Trabalhista de Pernambuco ainda conseguiu bloquear os ordenados de uma apresentação que Joelma faria em Caruaru, no agreste pernambucano. No entanto, os recursos passavam do valor necessário para cobrir a dívida trabalhista. Eita!

A coluna Fábia Oliveira tentou contato com a assessoria de imprensa de Joelma, que até a publicação desta matéria não havia retornado. Nosso espaço continua aberto para esclarecimentos.