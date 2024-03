Paysandu x Rio Branco-AC: onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem

O Papão faz uma ótima temporada até o momento. A equipe bicolor está invicta em nove jogos, com seis vitórias e três empates, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos. O time passou em primeiro lugar para as quartas de final do Campeonato Paraense e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Pra completar, o clube alviceleste vai em busca do quarto título da Copa Verde, buscando aumentar ainda mais a hegemonia no torneio regional.