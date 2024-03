Pedreiro é morto por conta de dívida de R$ 200; caso está sendo investigado

Um pedreiro ainda não identificado foi assassinado a tiros no final da manhã deste domingo (10), em uma obra de uma residência localizada na rua Décio Bueno, no bairro Porto Cristo, zona leste de Porto Velho.

Segundo informações, a vítima estava trabalhando em uma obra, quando o suspeito chegou armado fazendo ameaças e exigia que a vítima lhe pagasse o que estava devendo, uma quantia no valor de R$200. A vítima teria dito que iria pagar e só estava esperando receber para quitar a dívida.

O suspeito fez ameaças de morte ao pedreiro e, nesse momento, eles travaram luta corporal. O atirador sacou a arma e efetuou vários tiros contra o homem que caiu no chão, onde agonizou até a morte. O criminoso fugiu do local. A Polícia Militar, quando chegou, constatou a denúncia e manteve a área isolada.

Uma equipe do suporte avançado do Samu esteve no local e constatou o óbito. A perícia criminal também foi acionada para fazer os trabalhos necessários.