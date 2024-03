Pelo 5º dia seguido, rio apresenta vazante na cidade de Santa Rosa do Purus; FOTOS

O nível das águas do Rio Purus, na cidade de Santa Rosa, continua baixando. Na manhã deste domingo (3) a régua registrou 8 metros em sua calha mais profunda, aliviando a situação dos moradores que, neste ano, enfrentaram uma das maiores enchentes das últimas décadas.

De acordo com o subtenente C. Queiróz, do Corpo de Bombeiros, esse é o 5º dia seguido que o Purus apresenta sinal de vazante. “Das 18 horas de ontem até às 6 horas da manhã de hoje, a diminuição no volume das águas foi na ordem de 65 centímetros e isso representa muito. De agora em diante não será possível continuar fazendo a medição porque as réguas foram arrancadas”, destacou.

Neste ano, o Rio Purus ultrapassou em mais de 1 metro a cota de transbordamento, desabrigando centenas de famílias em Santa Rosa. A enchente provocou, ainda, vários estragos em ruas e arrastou pelo menos quatro casas.

VEJA FOTOS: