Perpétua critica Bolsonaro por chamar Marina Silva de ‘princesa das selvas’: “Boca suja”

A ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) usou as redes sociais neste final de semana para sair em defesa da ministra do meio ambiente, Marina Silva, alvo de criticas do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua passagem pelo Acre.

Perpétua que ocupa o cargo de diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, reagiu às palavras do ex-presidente, manifestando repúdio à postura e enfatizando a honra e a integridade de Marina Silva.

“Devia lavar a boca suja dele pra falar de uma mulher honrada que não tem absolutamente nada que manche a sua imagem. Já ele, tem muitas contas a acertar com a justiça”, afirmou Almeida em suas redes sociais.