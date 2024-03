PM intercepta embarcação no Rio Purus e prende traficante com quase meio quilo de maconha

Na tarde desta segunda-feira (11) policiais militares do 8º Batalhão conseguiram impedir a entrada de uma carga de maconha na cidade de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. O flagrante se deu nas águas do Rio Purus entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa.

Durante a operação fluvial, os PMs interceptaram uma embarcação e apreenderam 483 gramas de maconha. o produto entorpecente estava em poder de um infrator de 21 anos de idade que tinha como intenção distribuir a maconha em Santa Rosa.

Preso em flagrante, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade para os devidos procedimentos.