Polícia Civil prende o quarto envolvido no assassinato de indígena; entenda o caso

O assassinato do indígena Joel Saldanha Jaminawa, 28 anos de idade, ocorrido no Segundo Distrito de Sena Madureira, está elucidado. Através de uma minuciosa investigação, a Polícia Civil conseguiu prender quatro acusados de envolvimento no crime. Três deles foram presos na semana passada e o outro acabou caindo na malha fina nesta segunda-feira (11).

De acordo com a PC, esse quarto acusado teria levado o indígena para o Segundo Distrito. Os criminosos se destacaram para o referido bairro para tentar promover ataques aos membros rivais, todavia, o indígena não tinha envolvimento com facção criminosa. Na troca de tiros, Joel Jaminawa foi baleado e acabou morrendo.

Na semana passada, foram presos: Edvan Barbosa de Santana, Ronaldo da Cruz Santana, conhecido como “Maná”, e Francisco Adriano da Silva Ponte. Esse último já estava cumprindo pena no presídio Evaristo de Moraes. Os mandados de prisão foram expedidos pela justiça local após quatro meses de investigação.

Desse modo, os quatro acusados ficarão no presídio Evaristo de Moraes aguardando julgamento.