Polícia do Acre prende ex-militar do Exército acusado de matar mulher trans em Porto Velho

Um ex-militar do Exército Brasileiro foi preso nesta terça-feira (12), na cidade de Porto Acre, a 20 km de Rio Branco, capital do Acre. O homem é acusado de matar a mulher trans Helen Roma, no último dia 17 de fevereiro. Segundo a Polícia Civil, toda a investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV), de Rondônia.

Os agentes chegaram ao suspeito após a identificação do veículo utilizado no crime, que foi apreendido.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi assassinada a golpes de terçado pelo ex-militar, que se deslocou do Acre até a capital rondoniense somente para cometer o crime.

A Polícia Civil informou ainda que a prisão do acusado foi realizada com apoio da polícia do Acre. O homem foi detido e encaminhado para as autoridades competentes. Sua identidade não foi revelada.