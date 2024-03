Polícia Federal realiza operação de combate a crimes ambientais em Rondônia

A PF (Polícia Federal), com o apoio do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), do BPFron (Polícia Militar de Fronteira e Divisas) e do Exército Brasileiro, deflagrou a operação de combate a crimes ambientais na Reserva Extrativista Rio Ouro Preto, em Guajará-Mirim (RO).

A ação ocorreu na última terça-feira (19) com a participação de 33 profissionais. Além disso, os agentes atuaram na repressão a crimes contra a flora, especialmente de desmatamento ilegal e exploração de madeira, no interior da reserva.

Os policiais percorreram 8 km, e ao longo do caminho encontraram animais silvestres abatidos. Ainda no local, foi identificado a criação de gado em desacordo com o plano de manejo da reserva.

Foram localizadas e destruídas algumas estruturas que serviam de apoio às atividades clandestinas.

Os investigados podem responder pelos crimes de causar dano a Unidade de Conservação e de cortar madeira de lei em carvão em desacordo com as determinações legais, cujas penas podem chegar a 7 anos de reclusão.