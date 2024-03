Polícia resgata jovem com deficiência física e mental que sofria maus tratos

A Polícia Militar em conjunto com o Conselho Tutelar de Mâncio Lima realizou uma intervenção de resgate, na última sexta-feira (8), para salvar uma jovem com deficiência física e mental na Comunidade Bela Vista, situada às margens do Rio Azul, em Mâncio Lima.

A intervenção foi necessária devido a relatos de maus tratos por parte de sua cuidadora, que submetia a jovem a condições insalubres e degradantes. Devido ao local ser uma área de difícil acesso, foi utilizando um “rabetão”, veículo apropriado para terrenos irregulares. Após o resgate bem-sucedido, a jovem recebeu atendimento médico e foi acolhida adequadamente, enquanto sua cuidadora foi detida para prestar esclarecimentos às autoridades.

Essa ação rápida e eficaz demonstrou o compromisso das instituições em proteger os direitos e o bem-estar dos cidadãos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. O nome e idade da jovem e da agressora não foram divulgados.