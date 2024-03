Polícia tem imagens de casal comprando roupas cujas peças chegaram a acreanos foragidos

A mais nova pista das forças de segurança pública que há 22 dias buscam os presidiários acreanos Deibison Cabral e Rogério Mendonça no Nordeste do país é a imagem de um casal comprando roupas numa loja no centro da cidade Baraúnas, no Rio Grande do Norte, e cujas peças chegaram aos fugitivos. As imagens foram exibidas na noite desta quarta-feira pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, após serem fornecidas pela coordenação das forças de segurança que atuam nas buscas.

O casal que aparece nas imagens está sendo procurado pela Polícia Federal. O casal entrou na loja de roupa, segundo as imagens, às 7h43 do sábado, 17 de fevereiro. Dois minutos depois, os dois já estavam no caixa, em um ângulo no qual o rosto de nenhum deles pôde ser captado na filmagem. A PF não tem dúvidas de que o casal agiu assim para dificultar a identificação caso houvesse câmeras de segurança.

O homem que aparece nas imagens foi identificado José Gustavo Farias e já há uma ordem de prisão contra ele por suspeita de pertencer à facção Comando Vermelho. A mulher foi identificada apenas como Melyssia.

Nas imagens é possível ver que homem e mulher verificam o tamanho das peças: três bermudas e uma camisa vermelha. Quando as roupas vão ser embaladas, o casal fica de costas para a câmera e, às 7h49, deixa a loja. Às 7h52, um carro estaciona em frente a outra loja, localizada a cerca de 100 metros da anterior. A mesma mulher desce do veículo, entra na loja e é atendida.

A mulher vai direto para a sessão onde estão os bonés e, em dois minutos, aparece pagando e saindo da loja. De acordo com a Polícia, o casal levou as roupas e os bonés até Ronaildo da Silva Fernandes, o dono de um sítio na Zona Rural de Baraúna, que serviu de esconderijo para os foragidos por pelo menos oito dias.

Deibison Cabral e Rogério Mendonça foram levados à propriedade no sábado, dia das compras nas lojas, por Jânio de Souza, que também está preso. Ronaildo Fernandes, o dono do sítio, está preso sob a suspeita de ter sido cúmplice dos bandidos.