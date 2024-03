Por conta de enchentes no Acre, Ifac anuncia suspensão das aulas; veja cronograma

O Instituto Federal do Acre (Ifac) anunciou, nesta terça-feira (5), a suspensão de atividades e aulas, nas unidades da Reitoria e campi Rio Branco, Baixada do Sol (Transacreana), Tarauacá e Xapuri. A decisão pela suspensão foi feita em decorrência das cheias dos rios e igarapés, que atingiram 19 municípios do Acre.

O Governo do Acre decretou situação de emergência em 17 municípios, já reconhecido pelo Governo Federal, e depois o número subiu para 19, acrescentando Manoel Urbano e Rodrigues Alves na lista.

Confira abaixo as datas de suspensão das atividades em cada unidade do Ifac:

Reitoria: suspensão entre 05 a 07 de março;

suspensão entre 05 a 07 de março; Campus Rio Branco: suspensão entre 04 e 05 de março (aulas suspensas nos cursos superiores e subsequentes);

suspensão entre 04 e 05 de março (aulas suspensas nos cursos superiores e subsequentes); Campus Baixada do Sol – Transacreana: suspensão até que haja condições para retorno das aulas;

suspensão até que haja condições para retorno das aulas; Campus Tarauacá: suspensão entre 26 de fevereiro a 05 de março;

suspensão entre 26 de fevereiro a 05 de março; Campus Xapuri: suspensão até que haja condições para retorno das aulas;

As atividades e aulas nos campi Cruzeiro do Sul e Sena Madureira estão sendo realizadas normalmente. As diretorias e coordenações de cada unidade do Ifac seguem em avaliação para possíveis prorrogações de prazos das suspensão de aulas e demais atividades, segundo o anúncio da instituição.