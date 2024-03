Porto Velho perde para Ypiranga e está fora da Copa do Brasil; veja o placar final

O Porto Velho está fora da Copa do Brasil. Somente a vitória interessava para a equipe da capital, que não conseguiu evitar a derrota, nesta quarta-feira (13), no Estádio Colosso da Lagoa. Alisson Taddei e Amarildo anotaram para o clube gaúcho.

O Ypiranga iniciou a partida pressionando o Porto Velho, mas apresentava dificuldades na hora da finalização. Tanto que somente depois dos 30 minutos da etapa inicial que o time gaúcho conseguiu se encontrar dentro de campo. Em contrapartida, os visitantes não apresentaram perigo à linha de meta defendida por Alexander.

Os donos da casa tiveram a primeira chegada aos sete minutos, quando Gedeílson recuperou a bola pela lateral direita e cruzou na aérea para Amarildo, que não conseguiu chegar a tempo da finalização.

Depois das várias insistidas pelo lado direito de campo, o Ypiranga conseguiu furar o bloqueio e abrir o placar no Colosso da Lagoa. Aos 35’, após troca de passes, Gedeílson recebeu e cruzou para Taddei, que dominou, carregou e finalizou no canto direito do goleiro Digão para fazer 1 a 0.

Aos 39′, Mauricio Leal cometeu falta em Taddei e o árbitro da partida assinalou penalidade máxima para o adversário. Amarildo pegou a bola para cobrar, deu uma paradinha, deslocou o goleiro Digão e mandou no meio do gol para marcar o segundo e ampliar a vantagem da equipe gaúcha: 2 a 0.

Na volta do intervalo, a intensidade de jogo diminuiu. O time gaúcho ficou a maior parte do tempo segurando o placar favorável e o Porto Velho não criou chances ofensivas. Tanto é que a única finalização perigosa da segunda etapa foi aos 10 minutos, quando Amarildo armou contra-ataque pelo lado direito e na hora da finalização, foi interceptado pelo zagueiro adversário que colocou a bola para escanteio.

Depois disso, aos 15′, o zagueiro Windson foi expulso e o Ypiranga ficou com 10 jogadores em campo. Assim, o treinador Thiago Carvalho precisou arrumar a linha defensiva para não sofrer contragolpes e surtiu efeito. Willian Gomes entrou no lugar de Taddei e conseguiu segurar a pressão adversária, que assim como na primeira etapa, não concluiu com perigo ao gol.