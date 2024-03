Prefeitura conclui pagamento de servidores provisórios nesta segunda-feira

Em decorrência do feriado da última sexta-feira (08), dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Sena Madureira transferiu o pagamento dos servidores provisórios para esta segunda-feira (11), referente ao mês de fevereiro deste ano.

Conforme o comunicado divulgado pelo Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, o pagamento dos servidores, que deveria ter sido efetuado na última sexta-feira, será realizado hoje. Os valores serão repassados pela Caixa Econômica Federal.

“Ressaltar que são apenas os provisórios com RP, haja visto que todos os efetivos e prestadores com recursos federais já haviam recebido, no dia 29, bem como, os terceirados da TM, que receberam no dia 5”, disse.

Segundo o Secretário, os pagamentos estarão disponíveis a partir do meio-dia desta segunda-feira. No geral (incluindo efetivos e provisórios), foram injetados cerca de 3 milhões e 600 mil reais na economia local, com o pagamento dos servidores.