Prefeitura divulga edital para contratação de profissionais de saúde

A Prefeitura de Porto Velho está convocando os profissionais de saúde aprovados no processo seletivo (regime celetista) nos termos do Edital nº 40/GAB/SEMAD/2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (DOMER) nº 3197, de 11.04.2022, a comparecer na Secretaria Municipal de Administração (Semad), para apresentar a documentação e tomar posse dos respectivos cargos.

Esses candidatos têm prazo de 15 dias, a contar do primeiro dia útil posterior a data da publicação do presente edital, para entregar os documentos na Divisão de Atendimento ao Servidor (DIAS), que fica na sede da Semad, à rua Duque de Caxias nº 186, bairro Arigolândia, das 8h às 12h.

Entretanto, a entrega da documentação deve ser previamente agendada pelo site

https://agendamentoonline.portovelho.ro.gov.br. No dia e horário marcado, os profissionais devem se apresentar na DIAS com todos os documentos necessários, conforme especificado no edital.

Para quem já exerce outro cargo público que não ultrapasse 80 horas semanais (Lei Complementar no 412/2011), a contratação fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, o que deve ser feito mediante declaração emitida pelo RH da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Ao todo, mais de 40 profissionais estão sendo chamados para exercer cargos de enfermeiros, técnicos em enfermagem, biomédicos, técnicos em radiologia, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, agentes comunitários de saúde e odontólogo.

Os locais de lotação, além da capital Porto Velho, são para os distritos de Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Nazaré e Rio Pardo, bem como ainda para as comunidades de Teotônio, Aliança e Joana d’Arc.

Outras informações pelos telefones: (69) 3901-3094/ 3901-3067