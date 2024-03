Prefeitura inicia nova entrega de sacolões a famílias atingidas por enchente na capital; mais 4 mil serão contempladas

A prefeitura de Rio Branco iniciou neste sábado (16) uma nova remessa de entrega dos kits emergenciais para as famílias atingidas pela enchente do Rio Acre na capital acreana.

Após um novo cadastro realizado no decorrer da última semana, a previsão da prefeitura é de contemplar pelo menos mais 4 mil pessoas com cestas básicas e água.

Neste sábado a entrega acontece no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, estão sendo contemplados moradores dos bairros Baixada da Habitasa, Cadeia Velha, Taquari e Canaã.

Na primeira parte do programa Sacolões da Dignidade, a prefeitura realizou a entrega de 21 mil kits para as famílias atingidas pelas águas, incluindo alimentos, água e produtos de limpeza.

O chefe do gabinete militar da prefeitura de Rio Branco,Cel. Ezequiel Bino explicou que neste sábado os kits de limpezas não estão sendo entregues em razão da empresa fornecedora ter atrasado a entrega por conta da falta de baldes, no entanto, as famílias serão contempladas assim que os kits estiverem disponíveis.

Na próxima segunda-feira (18) a prefeitura inicia o cadastro para entrega dos itens emergenciais às famílias do bairro Seis de Agosto, um dos mais atingidos pela água na capital acreana.