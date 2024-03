Prefeitura lança edital de concurso público para diversos cargos; inscrições estão abertas

Visando preencher 158 vagas imediatas e formar um cadastro de reserva em empregos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, a Prefeitura Municipal de Cujubim lançou edital com abertura de um bom concurso público

Os salários oferecidos vão de R$ 1.212,00 a R$ 9.950,86, por carga horária de 20 ou 40 horas semanais, conforme a função.

Os interessados poderão concorrer aos cargos de:

• Auxiliar Administrativo (5)

• Zeladora (5)

• Vigia (7)

• Merendeira (10)

• Trabalhador de Serviços Gerais (10)

• Mecânico Geral (2)

• Mecânico de Máquinas Pesadas (1)

• Lavadeira (1)

• Cuidador de Crianças e Adolescentes (3)

• Gari (2)

• Coveiro (1)

• Pedreiro (1)

• Carpinteiro (Cr)

• Eletricista (1)

• Cozinheira (2)

• Motorista Oficial (Cr)

• Operador de Máquinas Pesadas (10)

• Agente Administrativo (10)

• Agente Fiscal (1)

• Controlador de Almoxarifado (1)

• Gerente de Programas e Projetos (1)

• Visitador Social (2)

• Técnico em Agropecuária (Cr)

• Agente Comunitário de Saúde (2)

• Agente de Endemias (2)

• Assistente de Almoxarifado (1)

• Fiscal de Obras (1)

• Fiscal de Postura (1)

• Fiscal de Vigilância Sanitária (1)

• Técnico em Laboratório (1)

• Técnico em Enfermagem (10)

• Técnico em Contabilidade (1)

• Técnico em Informática (1)

• Professor NV II – Pedagogia (16)

• Professor NV II – Letras (2)

• Professor NV II – Geografia (1)

• Professor NV II – História (3)

• Professor NV II – Artes (1)

• Professor NV II – Ensino Religioso (1)

• Professor NV II – Inglês (1)

• Supervisor Escolar (2)

• Psicopedagogo (2)

• Orientador Educacional (3)

• Nutricionista (1)

• Farmacêutico (1)

• Farmacêutico-Bioquímico (1)

• Biomédico (1)

• Fisioterapeuta (1)

• Fonoaudiólogo (1)

• Médico Clinico Geral (3)

• Psicólogo Clínico (1)

• Psicólogo Social (1)

• Tecnólogo em Recursos Humanos (1)

• Engenheiro Civil (2)

• Contador (2)

• Assistente Jurídico (1)

• Controlador Interno (Cr)

• Auditor-Fiscal Tributário (1)

• Assistente Social (1)

• Médico Veterinário (1)

• Tecnólogo em Gestão Ambiental (1)

• Engenheiro Ambiental (1)

• Enfermeiro (6)

• Agente Administrativo (1)

Inscrição no concurso

As inscrições no concurso poderão ser feitas até as 23h59 do dia 21 de março de 2024, pelo endereço eletrônico www.institutoaicsa.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 50,00, R$ 70,00 ou R$ 100,00.