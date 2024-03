Presidente da FEM, Minouro Kinpara faz aula de Tecido Acrobático na Usina de Arte; VEJA

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e ex-reitor da Universidade Federal do Acre (UFAC), Minoru Kinpara, apareceu nas redes sociais, neste sábado (16) ,em uma atividade um tanto inusitada.

O gestor participou de uma aula experimental em tecido acrobático na Usina de Arte João Donato. Kinpara ainda aparece com um violão em outra atividade no espaço.

As atividades com tecido acrobático tiveram suas primeiras aparições na China antiga, com apresentações feitas em festividades aos imperadores da época, por volta do ano 600, se transformando futuramente em uma arte circense.

Veja: