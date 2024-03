O bairro 6 de Agosto, um dos mais afetados pela cheia do Rio Acre, tem a sua principal avenida quase comprometida pela enchente.

A reportagem do ContilNet foi até o local e constatou que os veículos passam com dificuldade pelo local. Se as águas continuaram subindo, a rua pode ser interditada.

No bairro, centenas de famílias já foram atingidas e muitas delas já deixaram suas casas.