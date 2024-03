Procissão do Cristo Morto reúne 8 mil fiéis sob chuva no Palácio Rio Branco; veja fotos

Na tarde desta Sexta-feira Santa, 29 de março, uma onda de devoção e fé tomou conta das ruas de Rio Branco durante a tradicional Procissão do Cristo Morto. Sob chuva, aproximadamente 8 mil fiéis se reuniram em frente à Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro da cidade, para prestar suas homenagens ao momento mais sagrado do calendário cristão.

Imagens capturadas pelo ContilNet mostram dezenas de famílias, crianças, idosos e adultos marchando juntos, encharcados pela chuva da capital.

Ao término da procissão, os participantes se reuniram para assistir ao 11º Musical da Paixão de Cristo, uma emocionante encenação que retrata os últimos momentos da vida de Jesus, incluindo sua crucificação, na frente do Palácio Rio Branco.

Entre os fiéis, estava Antonia Zeneide, uma devota que participa da procissão há muitos anos. Para ela, este é um momento sagrado, onde a presença de Jesus se faz sentir de forma palpável.

“Ele não tinha pecado, mas fez isso por amor, para nos salvar. Nosso papel é acreditar e confiar. É um momento muito importante para nós católicos”, afirma Antonia, demonstrando a profundidade do sentimento que permeia esse evento religioso.