Quais foram as melhores contratações dos clubes brasileiros em 2024? Veja ranking

– Ano após ano, o futebol brasileiro ganha mais poder de investimento. Seja repatriando bons jogadores, seja trazendo destaques do futebol sul-americano, como é o caso de De La Cruz. O uruguaio era o melhor jogador do River, único clube do continente que tem rivalizado regularmente com os clubes brasileiros. Flamengo foi lá, pagou e levou. Nessa mesma linha, o Corinthians conseguiu buscar muito bem Rodrigo Garro, um dos principais meias do futebol argentino. Talvez a negociação mais bombástica da janela foi a do Botafogo, que transformou Luis Henrique na maior contratação da história do futebol brasileiro (sem correção dos valores) – opina Pedro Moreno, comentarista do Sportv.