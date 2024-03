Qual o melhor jogo de Xbox 360? Veja 15 games inesquecíveis no console

Call of Duty Modern Warfare 2 é um jogo de tiro em FPS, continuação de Call of Duty 4: Modern Warfare, produzida pela Infinity Ward. O game chegou em 2009 para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC. A história se passa logo após os acontecimentos do jogo anterior, com missões ao redor do mundo – incluindo no Rio de Janeiro, com o mapa Favela. A saga Modern Warfare ficou tão famosa que ganhou remakes – com mudanças na narrativa -, tanto em Call of Duty: Modern Warfare 2019 quanto em Call of Duty: Modern Warfare 2 2022. Ao todo, o segundo capítulo original recebeu nota 94 no Metacritic.