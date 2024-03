Quatro bolões vencem a quadra da Mega-Sena em Rondônia; veja os valores

No último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (16), a sorte bateu à porta de Rondônia. Quatro bolões do estado acertaram a quadra, distribuindo a fortuna entre mais de 40 felizardos.

Enquanto nenhuma aposta no país acertou as seis dezenas, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 67 milhões, em Rondônia a história foi diferente. Vinte e nove apostas acertaram quatro números, sendo 25 apostas simples e 4 bolões.

Os vencedores das apostas simples receberão R$ 1.068,70 cada, enquanto os sortudos dos bolões terão que dividir pouco mais de R$ 16 mil entre 42 cotas. Confira a divisão detalhada na tabela abaixo:

As apostas simples premiadas foram distribuídas por diversas cidades do estado, incluindo Alta Floresta D’Oeste, Cacoal, Cerejeiras, Corumbiara, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena.