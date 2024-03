Queda de avião, Bolsonaro no Acre e padres sequestrados; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Empresário é a vítima fatal de queda de avião no Acre; ele havia casado a filha no fim de semana

Um avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (18) em Manoel Urbano, interior do Acre. A aeronave, modelo Cessna 170, transportava 6 pessoas.

Em nota, formandos dizem que briga durante baile de Direito foi motivada por ciúmes

No último sábado (16), durante uma festa de formatura de uma turma do curso de Direito, uma briga generalizada causou tumulto na festa. A comissão de formatura da turma emitiu uma nota esclarecendo os fatos que levaram à briga. Segundo a nota, a confusão foi iniciada por convidados e o motivo seria ciúmes.

TERÇA-FEIRA

Exclusivo: saiba quem são os 12 candidatos que o MDB escolheu para disputar prefeituras no Acre

O presidente estadual do MDB no Acre, o ex-deputado Flaviano Melo, em reunião em Brasília, com a cúpula nacional do partido, já definiu que a sigla vai disputar 12 prefeituras no estado, com candidaturas majoritárias. A coluna teve acesso com exclusive aos nomes que foram escolhidos pelo MDB. Alguns já são conhecidos e oficializados na disputa, como o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que vai concorrer ao cargo pela terceira vez.

Sobrevivente de queda de avião, empresária de 30 anos continua na UTI; família pede orações

A empresária Suanne Camelo, de 30 anos, residente em Santa Rosa do Purus, continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de Rio Branco. Ela sofreu queimaduras em grande parte do corpo.

QUARTA-FEIRA

VÍDEO: ex-militar é assassinado por homens encapuzados e pai chora ao lado do corpo do filho

O fato ocorreu no início da tarde desta quarta feira (20), na rua Serra do Moa, no bairro Rosalinda 1, segundo distrito de Rio Branco (AC).

Homem morre na frente do próprio irmão enquanto cozinhava para ele em Rio Branco

A fatalidade ocorreu na tarde desta terça-feira (19), na rua Flamengo, no Conjunto Laelia Alcântara, região do Calafate, em Rio Branco (AC).

QUINTA-FEIRA

Padres são sequestrados e levados para cativeiro no Acre; religiosos foram amarrados

Os padres identificados como Matheus Santos e Wesley Loseph, da Diocese de Rio Branco, foram sequestrado no Acre, junto com um seminarista, na madrugado desta quinta-feira (21). O religioso é pároco de uma igreja em um município do interior do estado.

Gladson anuncia antecipação do pagamento dos servidores públicos; veja a data

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou através de sua conta oficial no Twitter na noite desta quinta-feira (21) a antecipação do pagamento dos servidores públicos, referente ao mês de março para o dia 27, próxima quarta-feira.

SEXTA-FEIRA

VÍDEO: quatro pessoas morrem após grave acidente na BR-364; vítimas ficam presas às ferragens

Um táxi fretado que transportava passageiros capotou na BR-364, sentido Porto Velho, nesta sexta-feira (22). Segundo informações, o táxi teria batido de frente com uma caminhonete na BR-364 no sentido Tucandeira/Vila Nova Califórnia.

Apoiadores lotam entrada de condomínio de luxo onde Bolsonaro passará os 4 dias no Acre

Uma fila quilométrica de carros se formou nesta quinta-feira (21) em frente a entrada do EcoVille, condomínio de luxo onde o ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle, irão ficar hospedados durante os quatros dias de agenda no Acre, localizado na principal da Avenida do Via Verde Shopping, em Rio Branco (AC).