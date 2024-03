Quem é Lady Rose Hanbury, ex-amiga de Kate e suposta amante de William

Após os rumores sobre a cirurgia abdominal que Kate Middleton realizou em janeiro aumentarem, alguns internautas criaram teorias de que o “sumiço” da princesa, vista em público pela última vez em dezembro de 2023, pode não ser por conta da recuperação e estar relacionado ao suposto caso de Lady Rose Hanbury – antiga amiga de Kate – com o príncipe William.

Em janeiro, o Palácio de Kensington anunciou que a princesa de Gales faria uma cirurgia abdominal e voltaria com a agenda de compromissos reais apenas na Páscoa.

Mesmo com o comunicado oficial, o desaparecimento de Kate ficou entre os assuntos mais comentados da internet após ela compartilhar uma foto manipulada ao lado dos três filhos em homenagem ao Dia das Mães, que é comemorado em 10 de março no Reino Unido.

A princesa pediu desculpas e confessou que editou a foto, mas continuou sem aparecer em público. Com a grande polêmica, os burburinhos sobre o caso príncipe de Gales com Hanbury voltaram a surgir.

Quem é Rose Hanbury?

Nascida em 15 de março de 1984, Rose é filha de Timothy Hanbury, designer de sites, e Emma Hanbury, designer de moda.

Relação de Rose Hanbury com o príncipe William

Amiga íntima de Kate e William, Rose compareceu ao casamento dos dois em 2011 e, em 2019, surgiram boatos de envolvimento entre ela e William.

De acordo com a In Touch, a traição ocorreu enquanto Middleton estava grávida do terceiro filho, Louis.

O suposto caso chegou a ser comentado em Endgame, último livro de Omid Scobie, mas o jornalista britânico afirmou que considerava ser apenas um boato. No entanto, os dois nunca falaram publicamente sobre as alegações.

“O reino ficou agitado com o aparente desaparecimento de Kate Middleton. Bem, agora, os detetives da web estão adivinhando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao fato de seu marido e o futuro rei da Inglaterra William terem um caso”, disse, durante um episódio de março de 2024 de The Late Show With Stephen Colbert.

Se o caso for verdadeiro, o príncipe não é o único a ter um relacionamento extraconjugal. Em junho de 2009, dois dias após o anúncio do noivado, Rose casou com David Cholmondeley, 7º Marquês de Cholmondeley, no Chelsea Town Hall, em Londres.

O casal teve três filhos, os gêmeos Alexander Hugh George Cholmondeley e Lord Oliver Timothy George Cholmondeley, em outubro de 2009, e a filha Lady Iris Marina Aline Cholmondeley em março de 2016. Eles residem em Norfolk, Houghton Hall, que fica próxima a propriedade de William e Middleton, Anmer Hall.