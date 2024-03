Quer viajar este ano? Veja os fins de semana com os melhores preços de passagens

Somente os voos para São Paulo estão com preços mais atrativos no fim de se setembro.

A análise do Kayak indica ainda o segundo fim de semana mais acessível no ano para viajar, levando em consideração a busca de passagens aéreas realizadas na plataforma nos últimos sete meses.

“Buenos Aires, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza podem ser visitados em breve pelos viajantes que desejam conhecer melhor sua cultura, gastronomia e principais pontos turísticos.

Para não perder as boas oportunidades, o recomendado para os viajantes é organizar suas folgas, se for o caso, e reservar suas passagens aéreas o quanto antes para aproveitar esses destinos populares”, diz Gustavo Vedovato, responsável pela gestão do Kayak no Brasil.

Metodologia